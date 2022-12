Funktionsgetränke Der Kick aus dem Glas

Ob Healthy Snacking (gesunde Mini-Mahlzeiten) oder Plant-Based, also pflanzliche Nahrungsmittel – die Food-Trends der vergangenen Jahre drehen sich nicht mehr nur um reinen Genuss. Speisen, die mit Zusatzstoffen wie Vitaminen, Mineralien, Proteinen und Co. angereichert sind, haben sich etabliert. Nun erobern sogenannte Functional Drinks, die nicht nur den Durst löschen, als Trendgetränk den Markt. Verbraucher, insbesondere die der Generation Z, suchen verstärkt nach gesünderen Optionen als die traditionellen Limonaden, mit denen ihre Eltern aufgewachsen sind, und viele von den jüngeren sind auch an einem Leben interessiert, in dem Alkohol keinen Platz hat.