Fünf Tricks für Gemüsemuffel : So bekommen Sie mehr Grünzeug auf den Tisch

So bekommen Sie mehr Grünzeug auf den Tisch

Bochum/Bonn Fünf Portionen Gemüse und Obst sollen wir jeden Tag essen. Aber wie bekommt man die Vitamine in große und kleine Gemüsemuffel? Diese fünf Tricks machen es einfacher.

Eigentlich ist die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ganz einfach: Fünf Portionen Gemüse und Obst sollen wir jeden Tag verspeisen - dreimal Gemüse, zweimal Obst. Dabei ist eine Portion die Menge, die in unsere Handfläche passt.

Was für einige Menschen ein Kinderspiel zu sein scheint, ist für andere eine Herausforderung. Wie bekommt man mehr Grünzeug in sich selbst rein - und vor allem: in das Kind?