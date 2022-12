Silvester Fazit: 10 Fakten und Tipps rund um das Fondue

Fakt 1 über Fondue: Herkunft

Stammt das Fondue aus der Schweiz oder aus Frankreich? So genau weiß das keiner. Mit Legenden rund um Alphirten, fastenden Mönchen und Vorgängergerichten aus Savoyen in Frankreich ist der Ursprung des Fondues nicht eindeutig bewiesen. Fondue könnte auch aus der Kappeler Milchsuppe entstanden sein. Davon sind viele Schweizer überzeugt. In der Schweiz wurde das Käsefondue jedoch erst in den 1950ern zu einem Nationalgericht.