Podcast-Sommerserie Erfahren Sie alles über Fisch und Meeresfrüchte – vom Fischsommelier

Fisch und Meeresfrüchte kaufen ist gar nicht so einfach. So ein ganzer Fisch kann schon etwas einschüchternd wirken. Und es gibt so viele verschiedene, die häufig auch noch mit unterschiedlichen Namen im Umlauf sind. Wie bereitet man eigentlich einen Pulpo zu - und wie einen Kalamar? Wie findet man wirklich frische Muscheln und bringt man es am Ende übers Herz, einen lebenden Hummer ins kochende Wasser zu werfen? (Spoiler: Muss man nicht unbedingt - es gibt bessere Methoden.)