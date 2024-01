Ernährung Welches Fleisch in Deutschland auf den Teller darf – und welches nicht

Die geliebten Vierbeiner, also Hunden und Katzen, stehen in Deutschland auch nicht auf der Speisekarte. Der Grund dafür ist heutzutage kulturell bedingt. Hunde und Katzen werden vor allem als Haustiere angesehen und weniger als Nutztiere. Aus moralischen Gründen kommen sie also nicht auf den Teller. In einer gewissen Grauzone befinden sich allerdings Pferde. Während sie für einige Haustiere sind, zu denen auch starke emotionale Bindungen aufgebaut werden können, gelten sie für andere wiederum als Nutztiere und sind Bestandteil einiger Gerichte.