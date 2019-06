Gesundes Gemüse : Für Erbsenzähler

Die Hülsenfrucht galt einst als Arme-Leute-Essen. Dabei steckt das Gemüse voller Eiweiß und Vitamine. Erbsen sind asiatisch im Wok zubereitet ein leichtes Sommergericht, im Winter wärmen sie uns als Eintopf.

Die Erbse findet vor allem in drei Varianten in der Küche Verwendung: Als Zuckererbse in Schoten, als Markerbse und als Palerbse in getrockneter Form. Die Markerbse ist die klassische Gartenerbse, die im Juni Saison hat. „Sie ist relativ süß, weil der Zucker noch nicht ganz in Stärke umgewandelt wurde“, sagt Diplom-Ökotrophologin und Autorin Christina Wiedemann. Sie müssen aus der Schale gepalt werden und schmecken am besten kurz blanchiert, mit etwas Öl und Kräutern wie Minze oder Estragon. Als Beilage sollte man für vier Personen rund ein Kilo Erbsen rechnen, wenn sie noch in der Schale sind. Wer es etwas exotischer mag, kann sie gedünstet mit anderem Gemüse der Saison als leichte Sommerrolle in Reispapier wickeln. Ingwer, Chili und Zitronengras in Maßen geben asiatisches Aroma. In ihrem Buch „Eiweiß, nur grün“, das sich mit Hülsenfrüchten beschäftigt, empfiehlt Christina Wiedemann auch eine Guacamole, in die neben Avocado auch Erbsen kommen. Frische Markerbsen in der Schote halten sich in einem feuchten Küchentuch im Kühlschrank etwa zwei bis drei Tage. „Zu lange sollte man sie nicht lagern, da sonst wie bei allem Gemüse die Nähstoffe verloren gehen“, sagt die Ernährungswissenschaftlerin.