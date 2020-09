Kochen mit dem Slowcooker : Immer langsam

Ein Schmorgericht Foto: Imago

Schmorgerichte, Eintöpfe, Currys: Die Bandbreite beim sogenannten Slow Cooking ist groß. Allerdings braucht es dafür das richtige Gerät – und einen Plan.

Vormittags Rindfleisch, Karotten, Zwiebeln und Fond in einen Topf werfen, diesen dann über mehrere Stunden alleine lassen und zum Abendessen ein auf den Punkt gegartes Gulasch genießen: Das ist die Faszination des sogenannten Slow Cookings, zu Deutsch langsam kochen. Dabei werden Lebensmittel in einem Keramiktopf, der in eine Art elektrisch beheizbare Hülle gestellt wird, für mehrere Stunden erhitzt, aber nicht gekocht. So werden Fleisch und Gemüse schonend gegart. Alles, was man dafür braucht, ist ein Slowcooker beziehungsweise Schongarer – und eine gute Vorbereitung, sagt Gabriele Frankemölle aus Rhede in Westfalen. Die 56-Jährige kocht schon seit fast 20 Jahren regelmäßig mit dem Gerät und sagt: „Es erspart viel Zeit und gelingt eigentlich immer.“ Inzwischen hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht – mit fünf Kochbüchern und eigenem Blog. Dort erklärt sie unter anderem, welches Fleisch welche Garzeit hat und liefert passende Rezepte.

Die Bandbreite der Gerichte, die man mit dem Gerät zubereiten kann, ist groß. Und die Anschaffungskosten sind gering. Schon für 30 bis 50 Euro bekommt man ein ordentliches Gerät, sagt Frankemölle. In vielen deutschen Geschäften gebe es diese zwar nicht, dafür seien sie aber über das Internet umso einfacher bestellbar. Manchmal gebe es sie zudem auch als Sonderangebot bei Discountern zu kaufen. Die Hersteller kommen meist aus den USA oder England, wo diese Art der Zubereitung sehr viel weiter verbreitet ist.

Auch Frankemölle hat Slow Cooking als Schülerin bei einem Austauschjahr in den USA kennengelernt. „Schon damals fand ich faszinierend, dass man kurz schnippelt und alles in den Topf gibt und Stunden später ist ohne einen weiteren Arbeitsschritt das Essen fertig“, erzählt sie. Wieder entdeckt hat sie das Ganze dann als berufstätige Mutter zweier Kinder ohne viel Zeit zum Kochen. „Das ist einfach praktisch“, sagt die 56-Jährige. „Man kann das Gerät stundenlang alleine lassen, einkaufen gehen, joggen oder die Kinder aus der Kita abholen.“ Und trotzdem brenne nichts an oder verkoche. Weil es damals kaum deutsche Rezepte dafür gab, fing sie kurzerhand an, diese selbst zu adaptieren: Gulasch, Rouladen, Suppen. Ein Gerät stand zeitweise sogar in einer Abstellkammer der Firma, in der sie arbeitete – und Frankemölle kochte darin Gerichte für sich und einige Kollegen. Heute kommt zwei bis drei Mal pro Woche im Hause Frankemölle ein Gericht aus dem Slow Cooker auf den Tisch – derzeitiger Favorit ist das von ihr kreierte Rouladengeschnetzelte.

Allerdings gibt es auch einige Einschränkungen. So muss man der Expertin zufolge schon beim Kauf des Geräts darauf achten, was man später damit vorhat und wie groß der eigene Haushalt ist. Die Töpfe gibt es in verschiedenen Größen zwischen etwa anderthalb und sieben Litern. Für Anfänger empfiehlt Frankemöller einen 3,5 Liter-Topf. „Leute, die auf den Geschmack kommen, haben am Ende meist sowieso mehrere Slowcooker im Haus“, sagt sie – für Saucen einen kleinen, für Braten einen großen.

Außerdem sind die Geräte nicht für jede Art von Gericht geeignet. Alles, was stark erhitzt oder etwa angebraten werden muss, lässt sich damit nicht zubereiten – dafür aber viele verschiedene Arten von Schmorgerichten, Eintöpfen, Suppen und Saucen. Und auch Süßes wie Milchreis oder Crème brulée gelingt. „Vor dem Kauf sollte man sich also fragen: Esse ich so etwas gerne?“, erklärt Gabriele Frankemölle. Und es braucht ein gewisses Maß an Organisation, sagt die Expertin. Spontan etwas aus dem Kühlschrank zusammenwerfen, das funktioniert mit dem Slowcooker nicht. Die meisten Geräte haben nur zwei Stufen (hoch und niedrig) und brauchen entsprechend vier oder acht Stunden, bis ein Gericht fertig ist. Schon Stunden vor dem geplanten Essen müssen also alle Zutaten bereitstehen und etwas Zeit investiert werden.

Dann aber erledigt das Gerät eigentlich alles von selbst. Eine Temperaturkontrolle wie etwa beim Niedriggaren im Ofen ist nicht notwendig. Zudem werden Aromen besonders gut konserviert. Fleisch bleibt saftig und zart und Gemüse knackig, weil die Temperaturen zu niedrig sind, um das gebundene Wasser freizusetzen. Viel mehr als eine halbe Stunde investiert Gabriele Frankemölle meist nicht in ihre Gerichte – „und trotzdem schmeckt es, als hätte man Stunden in der Küche gestanden“.

Persische Linsensuppe aus dem 3,5-Liter-Slowcooker

Zutaten 2 Zwiebeln (gehackt), 1 Knoblauchzehe (gestiftelt), 2 Möhren (fein gehackt), 2 El Olivenöl, 1 Tl rote Thai-Currypaste (oder 1 frische Chilischote), 1,5 Tl Kreuzkümmel (gemahlen), 100 g getrocknete Aprikosen (fein gewürfelt), 250 g rote Linsen, 1 Dose stückige Tomaten, 1,2 l Gemüsebrühe, zum Abschmecken Zitronensaft, Salz und Pfeffer, türkischer Joghurt, glatte Petersilie (gehackt)

Zubereitung

Zwiebeln, Knoblauch und Möhren in dem Öl in einem Topf fünf Minuten anschwitzen, in den Einsatz des Slowcookers geben. Die restlichen Zutaten hinzufügen und die Brühe mit Currypaste und Kreuzkümmel sowie Salz und Pfeffer abschmecken. Auf hoher Stufe etwa drei Stunden garen, bis die Linsen al dente sind. Bei vier Stunden beziehungsweise acht auf niedriger Stufe zerfallen sie. Wer mag, kann die Suppe auch pürieren. Suppe zum Schluss mit Zitronensaft abschmecken und mit einem Klecks Joghurt und Petersilie servieren.

Rouladengeschnetzeltes aus dem 3,5-Liter-Slowcooker

Zutaten 4 El Pflanzenöl, 1 kg Rinderbraten (geschnetzelt), 300 g Zwiebel (gewürfelt), 2 Knoblauchzehen (gestiftelt), 150 g Frühstücksspeck (gewürfelt), 100 g Gewürzgurke (gestiftelt), 60 g Tomatenmark, 2 El Senf, 200 ml Rotwein, ca. 500 ml Rinderfond, Salz, Pfeffer und Paprikapulver nach Geschmack