Eine Expertin empfiehlt: Ein Silvaner zu Roter Bete: Der richtige Wein für vegetarisches Essen

Wein sollte das Essen in seinen Aromen unterstützen. Foto: dpa-tmn/www.deutscheweine.de

Düsseldorf Ein Spätburgunder zum Schweinebraten, ein Riesling zum Fisch: Mit der klassischen Weinbegleiter-Regel können Hobbyköche nicht viel falsch machen. Doch welche Weine passen zu vegetarischen Gerichten?

Fleischlose Gerichte werden immer raffinierter und vielfältiger - so taucht auch die Frage nach dem passenden Wein oft auf. Eine pauschale Antwort gibt es nicht. Es kommt auf die Zutaten und Gewürze an. Aber ebenso darauf, ob das Gemüse gekocht, gedünstet oder gegrillt wird. Ein heißes Thema, mit dem sich auch die Experten auf der Messe ProWein in Düsseldorf 2019 befassen.