Unbekannte Delikatesse : Blühende, gesunde Knolle

Die Topinambur-Knolle kann man roh und gegart verzehren. Foto: picture alliance/CHROMORANGE / Antonio Gravante

Topinambur galt im 17. Jahrhundert in der Pariser Haute Cuisine als Delikatesse, bevor die Kartoffel sie verdrängte. Nun erlebt sie in der modernen Küche eine Renaissance.

Von Dagmar Haas-Pilwat

In die Vase oder auf den Teller? Beides ist möglich, denn Topinambur – auch die kleine Sonnenblume genannt – gilt als vielseitiges Gewächs und wegen ihrer gelben Blüten als Hingucker im Garten. Der oberirdische Teil der mehrjährigen winterharten Staude kann bis zu drei Meter hoch werden. Sie gedeiht weltweit in gemäßigten Klimazonen, lässt sich leicht im eigenen Garten anpflanzen und ist mit ihrer späten Blütezeit für die Insektenwelt wertvoll.

Verzehrt wird das, was unter der Erde wächst: Hier bildet die Wurzel essbare Knollen aus, die als Delikatesse gelten. Mit nur 30 Kilokalorien pro 100 Gramm gelten sie zudem als echte Schlankmacher, die dank ihres hohen Anteils an Ballaststoffen lange satt machen. Die nussig-süßliche Alternative zur Kartoffel strotzt vor gesunder Inhaltsstoffe: Sie beinhaltet keine Stärke, sondern Inulin, ein Ballaststoff, der im Magen aufquillt und schnell satt macht. Der Blutzuckerspiegel bleibt dabei konstant, deshalb ist Topinambur auch für Diabetiker gut geeignet. Außerdem liefert die Wurzel viel Kalium, Magnesium und Kalzium.

Botanisch zählen die Topinambure zu den Korbblütlern, der Gattung Helianthus tuberosus, und kommen aus Nordamerika: Seefahrer brachten das Gemüse, das nach dem indigenen nordamerikanischen Volk der Tupinambá benannt ist, nach Frankreich und wurde dort in den adligen Kreisen geschätzt. Auch wenn die Knolle über zwei Jahrhunderte fast völlig vergessen war, findet sie sich inzwischen nicht nur in Bio-Läden, sondern ebenso beim Discounter. Die Rückbesinnung auf alte Gemüse- und Obstsorten, darunter Mangold, Pastinaken, Rüben, bunte Karotten oder Erdbeerspinat, ist in aller Munde. Denn warum Chiasamen, Avocado, Gojibeeren oder anderes Superfood aus Übersee herschaffen lassen, wenn es Superfood auch aus der Heimat gibt?

Topinambure können apfel-, birnen- und spindelförmig sein und an eine Ingwerknolle erinnern. Die Haut kann hellbraun, bläulich oder violett gefärbt sein. Das Innere des Wurzelgemüses ist hell. Roh ist das Fruchtfleisch knusprig, beim Garen wird es weich. Die Knollensaison reicht über den Winter bis ins Frühjahr. Das Gemüse sollte prall und frisch aussehen. Knollen mit Narben oder Rissen besser liegen lassen. Sie brauchen nicht geschält zu werden. Es reicht, wenn man sie unter fließendem Wasser gründlich abbürstet.

Tipp bei der Zubereitung: Die Schnittflächen schnell mit Zitronensaft beträufeln, dann werden sie nicht braun. Nach dem Kauf die Topinambure am besten in ein feuchtes Tuch eingeschlagen, im Kühlschrank lagern und nach wenigen Tagen verbrauchen. Alternativ halten sie sich – in eine Papiertüte verpackt – im Gemüsefach des Kühlschranks zwei bis drei Wochen.

Die Knolle ist äußerst vielseitig einsetzbar: Sie schmeckt roh zu Salaten, gekocht als Suppe oder gedünstet als leckeres Gemüsegericht. Auch gebacken, gedämpft, pfannengerührt und frittiert (als Frites) oder im Ofen geröstet, wie Ofenkartoffeln gebacken oder als Zutat für Gratin, Suppen und als Püree und damit als Beilage zu Fisch oder Fleisch eignet sich die Erd-Artischocke.

Wer es lieber roh mag: Das Fruchtfleisch in Scheiben schneiden, würfeln oder hacken oder pur genießen oder an Salate geben. Auch als Snack für zwischendurch sind Topinambur-Chips schnell und einfach zuzubereiten. Blanchiert lässt sich das Gemüse gut tiefgefrieren.

Rezept für einen Topinambur-Linsen-Salat

Zutaten (für vier Personen): 50 g Beluga-Linsen, 500 g Topinambur, 6 El Olivenäl, Salz, Pfeffer, 100 ml Birnen-Direktsaft, 2 El Sherry-Essig (wahlweise Weißwein- oder Apfelessig), 1 El flüssiger Honig, 1 El scharfer Senf, 3 El Sonnenblumenöl, ½ rote Zwiebel, ½ Kopfsalat

Zubereitung Linsen in ungesalzenem Wasser 15 Minuten kochen. Topinambur schälen, schon geschälte Knollen in einer Schale Wasser bereitstellen. Die Knollen in 1 cm große Würfel schneiden und in einer Pfanne in 3 El Olivenöl bei mittlerer Hitze 2-3 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Linsen abgießen und noch warm mit Birnensaft, Essig, Honig, Senf, Sonnenblumenöl und 3 El Olivenöl glatt rühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zwiebel schälen und in feine Spalten schneiden, Kopfsalat putzen, waschen und trocken schleudern. Topinambur mit Salat anrichten, mit der Linsen-Vinaigrette beträufeln.

Hackfleisch-Topinambur-Gratin mit Parmesan

Zutaten (für vier Portionen) 750 g Topinamburknollen, 250 g Kartoffeln, 1 El Zitronensaft, Salz, 3 El Butter, 50 g Parmesan (frisch gerieben), 800 g gemischtes Hackfleisch, 4 El Distelöl, 400 ml Rinderbrühe, 5 g getrocknete Steinpilze, 2 Zwiebeln (fein gewürfelt), 2 Knoblauchzehen (fein gewürfelt), 7 Stiele Thymian, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 4 El Semmelbrösel, 4 ofenfeste Portionsförmchen.

Zubereitung Topinambur und Kartoffeln schälen, in grobe Stücke schneiden und in einem Topf mit Wasser bedecken. Zitronensaft zufügen, leicht salzen. Gemüse ca. 25 Minuten garen, Flüssigkeit abgießen, dabei etwas Kochfond auffangen. 1 El Butter zum Gemüse geben, alles mit dem Mixstab fein pürieren, evtl. etwas Kochfond zugeben.

30 g Parmesan unterrühren, Püree abschmecken.

Hack in 3 El Öl scharf anbraten und aus der Pfanne nehmen. Brühe in einem Topf aufkochen, Pilze zufügen, vom Herd ziehen und zugedeckt zehn Minuten ziehen lassen. Brühe durch ein Sieb geben, Pilze fein hacken und zurück in die Brühe geben. Zwiebel- und Knoblauchwürfel mit 1 El Öl im Bratsatz des Hackfleischs anbraten, Hack zugeben und Brühe angießen. Brühe vollständig einkochen lassen. Blättchen von 3 Stielen Thymian unter das Hack heben, würzen. Ofen auf 230 Grad Oberhitze vorheizen. Förmchen fetten, Hackmasse hineingeben. Püree darauf verteilen und glatt streichen. Mit Semmelbröseln und restlichem Parmesan bestreuen. 2 El Butter in Flöckchen darauf verteilen.