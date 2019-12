Ernährung : Die Frucht der Götter

Der Granatapfel gilt als ein bisschen kompliziert – doch der Aufwand lohnt sich: Seine Kerne und sein Sirup verfeinern Salate, Saucen und Süßspeisen – besonders in der türkischen Küche.

Doch die Frucht hat nicht nur eine lange Geschichte, sondern ist auch heute noch sehr beliebt – in der Naturkosmetik genauso wie in vielen Küchen weltweit. Doch Vorsicht: Das Fruchtfleisch schmeckt bitter, genießbar sind vor allem die rot-glasigen Kerne und der gepresste Saft. Besonders in der türkischen und arabischen Küche kommt beides zum Einsatz. „Die Kerne schmecken leicht und fruchtig und eignen sich zum Beispiel als Beigabe zu Salaten“, sagt Orkide Tançgil, Betreiberin des Blogs Kochdichtürkisch.

Viele trauen sich an die Frucht aber gar nicht heran, unter anderem, weil der Saft nachhaltig färbend wirkt. Doch wer vorsichtig vorgeht und die Frucht nach Abnahme der Blüte ähnlich einer Orange entlang des weißen Häutchens in kleine Schiffe teilt, kann Spritzer vermeiden, sagt Tançgil. Die 45-jährige Düsseldorferin hat den Blog vor elf Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Orhan gegründet, seitdem sind ein eigener kleiner Verlag für Kochbücher, ein Feinkostladen, eine Kochschule und ein Onlineshop dazu gekommen.

Der Granatapfel spielt dabei stets eine große Rolle, sagt sie, auch, weil er so gesund ist. Früher wurde er unter anderem zur Behandlung von Durchfall und Geschwüren eingesetzt, Studien zufolge enthält er drei Mal so viele Antioxidantien wie grüner Tee, dazu Kalium, Eisen und die Vitamine A, C und E – „perfekt, um gesund und fit zu bleiben“, so Tançgil.