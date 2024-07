Food-Report 2024 Das Essen von morgen

Ein zentrales Problem sei weiterhin die Lebensmittelverschwendung: So wird in Deutschland auch heute noch mehr als ein Drittel der produzierten Lebensmittel vernichtet. Neben der Re-use-Food-Strömung, die die kreative Verwertung von Essensresten und die Aufklärung über Mindesthaltbarkeitsdaten betont, und der Zero-Waste-Richtung setzt Hanni Rützler auf den Circular Food Trend: Demzufolge geht es nicht länger um die Reduzierung oder Vermeidung von Abfällen, sondern darum, Bestandteile von Produkten, die bei der Verarbeitung bestimmter Lebensmittel keine Verwendung finden (Altbrot, Schalen, Kerne, oder Trester) wieder in den biologischen Kreislauf zurückzuführen. So entstehen immer mehr Konzepte, wie man Reste nicht nur für Tierfutter oder zur Herstellung von Biogas verwenden, sondern zu neuen Lebensmitteln verarbeiten kann wie Cracker, Bier, Gemüsemehle oder Öle.