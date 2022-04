Bulgur ist ein Hauptnahrungsmittel in bestimmten Teilen des Orients, dass sich leicht in einen leckeren Salat verwandeln lässt. Dafür werden 200 Gramm Bulgur mit 250 Milliliter kochendem Wasser übergossen und für 30 Minuten stehen gelassen und anschließend mit einer Gabel aufgelockert. Inzwischen eine Zwiebel sowie zwei Paprika fein würfeln und diese in einer Pfanne mit Öl dünsten. Je einen Esslöffel Tomaten- und Paprikamark unterrühren und zwei Minuten mitbraten, bevor das Gemisch vom Herd genommen wird.

Inzwischen drei Frühlingszwiebeln, ein Bund Petersilie und vier Stängel Minze schneiden. Die Zwiebel-Paprika-Mischung mit 3 Esslöffeln Zitronensaft und zwei Esslöffeln Granatapfelsirup verrühren, dann gut mit dem Bulgur vermengen. Frühlingszwiebeln und Kräuter unterheben, salzen und pfeffern.