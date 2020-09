Curry : Scharfe Mischung

Thai Curry mit Hühnchenfleisch, Paprika und weiterem Gemüse. Foto: shutterstock.com / Yentafern

Viele Menschen denken bei Curry hierzulande an einen Gewürzmix. In Asien ist es aber eine Art Eintopf. Darin ist das Pulver oft nicht mal enthalten. Dafür soll es gut für die Gesundheit sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dagmar Haas-Pilwat

Curry ist vielfältig – es gibt Rezepte mit Linsen oder Fisch, mit Blumenkohl oder Hühnchen, mit Tofu oder Zitronengras. Und es gibt Currypulver, wobei jedes anders ist – mal intensiver, pikanter, schärfer, oder aromatischer, rauchiger, süßlicher. Das Besonderes ist einfach zu erklären: Der Begriff Curry in unserem Sprachgebrauch hat nichts mit dem zu tun, was es eigentlich ist. Ein Curry ist üblicherweise eine Art Eintopf, ein Ragout aus Gewürzen, Gemüse und Fisch oder Fleisch.

Das Currypulver dagegen ist ein Gewürzmix und wächst nicht etwa an einer Currypflanze. Das Wort „Curry“ und das Currypulver sind eine englische Erfindung. Entstanden ist es in Indien während der Kolonialzeit, denn mit „kaari“ oder „kaaree“ werden dort Soßengerichte und Eintöpfe mit Gemüse und Reis bezeichnet. Die verschiedenen Mischungen zur Zubereitung indischer Currys werden Masala (Mischung) genannt und in jeder Region, jedem Ort, und in jedem Haushalt werden sie anders zusammengestellt. Das Pulver kann aus bis zu 36 Bestandteilen bestehen, wobei die bekanntesten Koriander, Cayenne- und schwarzer Pfeffer, Ingwer, Bockshornklee sowie Kurkuma sind. Die indischen Gerichte erhalten daher ihren Namen aus einer Kombination der Hauptzutat und des Masala (zum Beispiel Chicken Masala). In Großbritannien wurde Curry zu einem standardisierten, dem europäischen Geschmack angepassten Pulver, das in in Indien nur für den Export hergestellt wird.

Das Curry-Gericht hat jedoch weniger mit dem Pulver zu tun, häufig ist es nicht mal ein Bestandteil. Die Speisen bestehen in Indien aus Gemüse, Fisch oder Fleisch verfeinert mit einer cremigen Sauce und einer Vielzahl an Gewürzen. Dazu reicht man Reis oder indisches Brot, zum Beispiel Naan oder Chapati, und ein Joghurt- oder Hülsenfrüchtegericht. Wer das erste Mal indisch kocht, sollte sich mit Gewürzen wie Kurkuma, Kreuzkümmel, Chilipulver oder Garam Masala vertraut machen.

Bei thailändischen Currys dürfen Kokosmilch und Currypaste nicht fehlen. Die bei uns so beliebten Thai-Klassiker erinnern an die Farben einer Ampel: Rot, Gelb und Grün. Das grüne Curry ist das Schärfste und das gelbe das mildeste. Dazwischen liegen das Rote Curry sowie das Masaman und Panang Curry. Wichtige Zutaten sind Kokosmilch, Chilis, Zitronenblätter, Zitronengras, Fischsauce und Currypaste – selbstgemacht oder fertig gekauft aus dem Asia-Laden.

Alle anderen Zutaten sind eher Geschmackssache: Rind-,­ Lamm- , Schwein- oder Hühnerfleisch, Thai-Auberginen, Bambus, Minimaiskolben, Paprika oder grüne Bohnen. In einem echten Massaman-Curry dürfen geröstete Erdnüsse und Kartoffeln nicht fehlen. Dazu wird Duftreis gereicht.

Sowohl die thailändische als auch die indische Küche kennt ein Vielzahl an vegetarischen Curry-Gerichten. Für ein Thai-Gemüse-Curry wird anstatt des Fleischs mehr Gemüse verwendet, die Zubereitung und die weiteren Hauptzutaten bleiben gleich. Indische vegetarische Curry-Gerichte werden oft mit Blumenkohl, Linsen oder Kichererbsen zubereitet.

Curry dient aber nicht nur als schmackhaftes und aromatisches Gewürz, sondern wirkt sich angeblich auch positiv auf die Gesundheit aus. So soll der regelmäßige Genuss unter anderem die Verdauung fördern, Blähungen und Völlegefühl vorbeugen. Zudem soll es Entzündungen hemmen und den Cholesterinspiegel stabilisieren.

Fest steht: Currys tun der Seele gut – nicht nur wegen ihrer Schärfe. Sie sind aromatisch-samtig und vor allem im Herbst schön wärmend. Und: In Zeiten, in denen weniger gereist werden kann, nehmen sie einen mit in ferne Länder. Zumindest kulinarisch.

REZEPTE

Rotes Thai-Curry mit Hähnchen



Zutaten für vier Portionen

2 Esslöffel rote Currypaste, 400 g Hähnchenbrustfilet, 250 ml Kokosmilch, 50 g Coconut Cream (alternativ 50 ml mehr Kokosmilch verwenden), 2 EL Fischsauce, 1 TL Palmzucker, 2 Stangen Zitronengras, 4 Kaffirlimettenblätter, 2 Schalotten, 200 g Brokkoliröschen, 2 Paprika, 100 g Zuckererbsen, 50 g Sojasprossen

Zubereitung

Hähnchenbrustfilets in Streifen schneiden. Kaffirlimettenblätter fein hacken. Schalotten schälen, halbieren und in schmale Streifen schneiden. Paprika in mundgerechte Stücke zerteilen. Äußere Blätter des Zitronengrases entfernen und anschließend in sehr feine Ringe schneiden.

In einem Wok oder in einer Pfanne etwas Öl erhitzen. Schalotten hinzugeben und kurz anschwitzen. Currypaste hinzufügen und ca. eine Minute mit anrösten. Coconut Cream (oder 50 ml der Kokosmilch) hinzufügen und alles gut verrühren.

Kaffirlimettenblätter, Fischsauce, Zitronengras und Palmzucker hinzugeben und unter stetigem Rühren rund zwei Minuten köcheln lassen. Hähnchenstreifen mit in den Wok geben und die Kokosmilch hinzugießen. Kurz aufkochen und für etwa fünf Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Das Gemüse, bis auf die Sojasprossen, unterrühren und weiterkochen, bis Fleisch und Gemüse gar sind (fünf bis zehn Minuten). Währenddessen gelegentlich umrühren. Sojasprossen hinzufügen und das Curry auf Schälchen oder tiefe Teller verteilen. Dazu passt Basmati- oder Thai-Jasmin-Reis.

Fisch-Curry mit Tahini

Zutaten für vier Personen

600 g festfleischige Fischfilets wie Loup de Mer (Wolfsbarsch), Zander, Dorsch, Lachs), 1 große Zwiebel, 3 El Kokosöl (oder ein anderes Pflanzenöl) zum Anbraten), 1 El rote Currypaste, 100 g Tahini (Sesampaste), 5 ml Kokosmilch, 2 cm frischer Ingwer, 1 Handvoll Cashewnüsse, 2 El Nuoc-Mam (Fischsauce) oder Salz, nach Belieben, 1 Limette, nur Saft; ½ Bund frischer Koriander, 1 Peperoncino, fein geschnitten

Zubereitung

Den Fisch in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zwiebel hacken und mit dem (Kokos-)Öl in einem großen Bräter andünsten. Currypaste dazugeben. Tahini in der Kokosmilch auflösen, in den Bräter geben. Frischen Ingwer schälen und dazu raspeln.

Die Fischstücke in die Flüssigkeit legen, zehn bis 15 Minuten bei geschlossenem Deckel und mittlerer Hitze garen. In der Zwischenzeit die Cashewnüsse in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze rösten. Cashewnüsse in den Bräter geben. Vor dem Servieren das Fischcurry mit Nuoc-Mam (typisch vietnamesische Fischsauce) oder Salz abschmecken, den Limettensaft darüber träufeln, die abgezupften Korianderblätter und die Peperoncinoringe auf die Portionen verteilen.

Zusammen mit Reis, am besten Basmatireis ist es ein schnell und einfach zubereitetes Gericht. Perfekt auch für Gäste.

Linsen-Curry

Zutaten für zwei Personen

2 El Öl, 3 kleine Zwiebeln gewürfelt, 2 Zehen Knoblauch fein gewürfelt, 1 kleines Stück Ingwer fein gerieben, 1 El Currypulver, 11/8 Tl Chilipulver, 150 g rote Linsen gewaschen und abgetropft, 400 g stückige Tomaten aus der Dose, 400 ml Kokosmilch, 25 g Koriander gehackt, 600 ml Wasser, 1 Prise Pfeffer, Salz

Zubereitung