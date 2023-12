Gönn‘ dir! Warum Brunch die beste Mahlzeit der Woche ist

Wirklich überzeugend wird Beringers Argumentation aber, wenn er Brunch und Breakfast (also das Frühstück) gegeneinanderstellt. „Zunächst einmal ist Brunch eine gastfreundliche Mahlzeit, das Frühstück ist es nicht. Eier und Speck sind an die Einsamkeit angepasst; sie sind tröstlich, aber nicht erheiternd. Sie regen nicht zu Gesprächen an. Brunch hingegen ist fröhlich, gesellig und anregend. Er regt zum Reden an. Er macht gute Laune, er macht zufrieden mit sich und seinen Mitmenschen. Er fegt die Sorgen und Spinnweben der Woche weg.“