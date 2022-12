Britische Tradition It’s Tea Time!

Was das ganze Zeremoniell zusammenhält, ist natürlich der Tee. Abgesehen davon, dass es auf jeden Fall ein Schwarztee sein sollte, gibt es einige Variationsmöglichkeiten. England-Expertin Andrea Hetzel weiß: „Die Klassiker sind English Breakfast Tea oder der mit Bergamotte aromatisierte Earl Grey. English Breakfast wird mit Milch und gegebenenfalls Zucker getrunken. Wichtig dabei ist, die Milch zuerst in die Tasse zu geben und dann erst den Tee darauf zu gießen und diesen vorsichtig mit dem Teelöffel zu vermischen. Earl Grey genießt man in der Regel ohne Milch und eigentlich auch ohne Zucker.“ So hält es auch Margot Erbslöh, die neben Earl Grey die Sorte Darjeeling empfiehlt. „Beliebt ist aber auch Assam-Tee mit Milch, das trinken viele Leute“, setzt sie hinzu. Als perfekt stilsicherer Gastgeber gießt man übrigens seinen Gästen zuerst den Tee ein und stellt die Teekanne anschließend mit der Tülle in Richtung des eigenen Sitzplatzes auf dem Tisch ab. Als perfekt stilsicherer Gast hält man die Teetasse niemals mit der ganzen Hand oder gar mit beiden Händen, sondern fasst mit Daumen und Zeigefingern den Henkel, wobei dieser auf dem Mittelfinger aufliegt. Und auf gar keinen Fall die Untertasse mit anheben! So gelingt mit Stil und Etikette eine außergewöhnliche Teestunde auch in den eigenen vier Wänden.