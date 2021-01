Ungewöhnliche Geschmackskombinationen : Die Arithmetik der Aromen

Kiwi und Auster? Schokolade und Wasabi? Forscher und Spitzenköche haben herausgefunden, dass Lebensmittel besonders gut zusammenpassen, wenn sie Aroma-Moleküle teilen. So ist das Foodpairing entstanden.

Liebesgeschichten sind häufig komplex. Es dauert, bis zwei zueinanderfinden, aber dann funktioniert das Duett oft erstaunlich gut, auch wenn die Partner vielleicht total unterschiedlich sind. So ähnlich könnte man das Prinzip des Foodpairing beschreiben.

Schokoladensauce zu Fleisch? In Mexiko ist die Sauce Mole Negro ein Klassiker. Meist erfolgt Kochen und das Mischen von Zutaten intuitiv, es benötigt aber einige Testphasen. Wer über den Tellerrand des eigenen Küchen-Horizonts blicken will, probiert einmal neue Kombinationen aus. Es gibt dabei keine richtigen oder falschen Kombinationen. So zumindest lautet die These von ein paar Forschern in Sachen Geschmack. Sie haben sich 2007 zusammengetan und untersuchen seitdem, warum bestimmte Elemente besser zusammenpassen als anderen. Dass zum Beispiel Kiwi und Austern harmonieren, hat auch mit dem Geruchssinn zu tun.

Info Riesige Datenbank mit 10.000 Aromamolekülen Foto: ZS-Verlag Chemie Die Methode des Foodpairing ist wissenschaftlich und beruht auf Chemie. Die Forscher haben in ihrer Datenbank 10.000 Aromamoleküle identifiziert und diese in 14 Aromatypen klassifiziert. Dazu kommen als Unterkategorie 70 Deskriptoren, anhand deren der Geschmack beschrieben wird. Buchtipp Johan Langenbick, Peter Coucquyt, Bernard Lahousse, „Die Kunst des Foodpairing“, 384 Seiten, ZS-Verlag, 49 Euro

Das Ziel des Bioingenieurs und Aromaforschers Bernard Lahousse war es, Speisen so zu kombinieren, „dass sie überraschen, begeistern und beeindrucken“. Doch warum passen manche besser zusammen? Gemeinsam mit Johan Langenbick, Peter Coucquyt und anderen Spitzenköchen, Bioingenieuren und Lebensmittelchemikern untersuchte der Belgier die Aromastoffe von Lebensmitteln. Bei Kiwis etwa fanden sie heraus, dass die Früchte neben Fruchtestern auch grüne, grasige und fettig riechende Aldehyde enthalten, die einen „meerartigen Duft verbreiten“. Und dass Zutaten mit denselben Aromen sich gut ergänzen. So war die Kombination Kiwi mit Austern geboren – die Grundlage für das erste Foodpairing.

Viele Köche kombinieren Ingredienzen intuitiv. Etwa der britische Chefkoch Heston Blumenthal, der Kavier mit weißer Schokolade verbindet: „Kaviar verändert den Geschmack viel spektakulärer, als ich es mir hätte vorstellen können; die Schokolade wird richtiggehend zart, salzig und butterartig. Kavier und weiße Schokolade, so scheint es, wurden füreinander geschaffen.“ Auch er suchte eine wissenschaftliche Erklärung dafür, warum manche Kombinationen so gut funktionieren. Das Ergebnis klingt einfach, ist aber komplex: Weiße Schokolade und Kaviar besitzen die gleichen Aromamoleküle. Ermutigt von den Ergebnissen, experimentierten die Spitzenköche und Aromaforscher weiter. Bis heute hat die Foodpairing-Gemeinde 200.000 Mitglieder in 140 Ländern. 3000 Bestandteile wurden so analysiert und in eine Aroma-Datenbank gespeist, die man als Mitglied (natürlich gegen Gebühr) nutzen kann. Die Erfinder des Foodpairing legen Aromaprofile für jede Ingredienz an. Chefköche, Barkeeper und Unternehmer können darauf zugreifen und ihre Kombinationen und Kreationen dadurch verfeinern.

Die Prämisse des Foodpairings lautet: Ingredienzen mit denselben Schlüsselaromen passen gut zusammen. Dazu haben die Forscher Baumdiagramme entwickelt mit Lebensmitteln, die chemisch ähnlich sind und sich deshalb gut kombinieren lassen. So kann man fürs Kochen ganz neue Verbindungen entwickeln. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Blumenkohl mit Kakao? Steak mit Popkorn? Schokomousse mit Zwiebeln? Soufflé aus Gänseleber, Lakritz und Coca-Cola – alles möglich und schmackhaft. Internationale Spitzenköche lassen sich von den Ergebnissen des Foodpairings seither inspirieren.

Der belgische Chocolatier Dominique Persoone, befreundet mit Lahousse, Langenbick und Coucquyt, kreiert anhand der Diagramme extravagante Pralinen, etwa aus Schokolade mit Sojasauce, Frühstücksspeck oder Wasabi. Auf überraschende Weise entstehen so neue harmonische kulinarische Verbindungen, die mittlerweile eine große Fangemeinde haben.

Entscheidend ist der Geruchssinn. Da die Geschmackspapillen im Mund nur die fünf Grundrichtungen süß, salzig, bitter, sauer und umami (würzig) wahrnehmen, sind die Nase und der Geruchssinn beim Schmecken ganz entscheidend und bestimmen zu 90 Prozent den Geschmack. Wer dies testen will, sollte sich beim Trinken von Kaffee einmal die Nase zuhalten: Dann schmeckt der Kaffee nur noch bitter und verliert alle anderen Noten. Wer den eigenen Geruchssinn trainieren möchte, riecht einfach an verschiedenen Sachen oder Gewürzen und fragt sich, ob man sie auch mit verbundenen Augen erkannt hätte. Die Erdbeere ist die weltweit am häufigsten verzehrte Beerenfrucht. Die Forscher haben deshalb die Aromamoleküle einer Erdbeere analysiert und sie in fünf Schlüsselaromen unterschieden, die zum Duft der Frucht beitragen: nach Kokos riechende Lactone, Fruchtester, Aldehyde mit grünen Duftnoten, Furanone, die nach Karamell duften, und Säuren mit käsigem Geruch. Sobald eine Mischung jedoch mehr als vier Komponenten besitzt, verliert jedes einzelnes Aroma seine Individualität, so dass der Gesamtduft als neu empfunden wird.

Da die Erdbeere sich Aromamoleküle mit der Tomate teilt, fügen die Köche nach dem Foodpairing-Prinzip die Beerenfrucht einer Gazpacho, der spanischen, kalten Gemüsesuppe aus reifen Tomaten und Gurke, hinzu und ersetzen damit die roten Paprikaschoten, was zu einem Aha-Erlebnis führen soll. Die Erdbeere lässt sich laut den Aromatabellen aber auch gut mit Meeräsche, Schokolade, Zucchini, Zuckermelone und mit Basilikum kombinieren.

Fast 90 Zutaten haben die Forscher untersucht und veröffentlicht. Die Liste reicht von A wie Aceto Balsamico bis Z wie Zitrone. Zu jeder Zutat gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Kombinationsvorschläge und Rezepte für Speisen oder Getränke. Und es gibt Anregungen für (Wieder-)Entdeckungen: Der Knollensellerie teilt sich Aroma-Verbindungen mit vielen Zutaten wie etwa Langusten, Erdbeeren oder Schokolade. Dabei ist es natürlich ein großer Unterschied, ob man Knollensellerie oder grüne Selleriestangen verwendet. Denn die beiden stammen zwar von derselben Pflanze, teilen sich aber nur 70 Prozent der flüchtigen Verbindungen. Das heißt, die restlichen 30 Prozent des Aromaprofils weisen aromatische Verknüpfungen mit anderen Ingredienzen auf.