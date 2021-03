Kochrezept geht um die Welt : Gebackener Feta mit Tomaten und Pasta - wie ein Gericht zum Trend bei Tiktok wurde

Düsseldorf Das Rezept ist simpel und inzwischen weltberühmt: Tomaten, Feta und Pasta haben ihren Siegeszug dank Social Media, vor allem Tiktok angetreten. Sein Ursprung ist überraschend.

Der Hype um das Pasta-Gericht hat in Zeiten des Corona-Lockdowns seinen Höhepunkt. Doch das mediterran anmutende Ofengericht stammt nicht etwa aus Griechenland, Spanien oder Italien - zumindest nicht in dieser Version: Die finnische Foodbloggerin Jenni Häyrinen hat nach eigenen Angaben das Rezept vor zwei Jahren veröffentlicht. Der gebackene Feta mit Kirschtomaten wurde zunächst in Finnland so populär, dass die von ihr verwendete Marke zwischenzeitlich ausverkauft war. Unter #uunifetapasta gestartet, trat das Gericht seine Reise durch diverse Social-Madia-Kanäle und Länder an.