Gazpacho, Okroschka, Vichyssoise Kalte Suppen für heiße Tage

Doch nicht nur in Spanien, auch in Frankreich gilt die kalte Suppe im Sommer als ideale Mahlzeit, da sie eben zeitgleich auch eine Abkühlung ist. Die Vichyssoise, eine französische Kaltsuppe aus Kartoffeln, Lauch und Sahne, ist besonders beliebt. Kreiert wurde sie wohl vom französischen Koch Louis Diat in New York zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Name Vichyssoise rührt wahrscheinlich von der Herkunft Diats – er kam aus einem Ort nicht weit von der Stadt Vichy entfernt. Die Zutaten der feinen Suppe sind überschaubar: Neben (Fleisch-)Brühe sind dies Butter, Milch, Sahne, Kartoffeln, Lauch, eine Zwiebel, Kräuter wie Majoran und Schnittlauch sowie Muskatnuss, Pfeffer und Salz.