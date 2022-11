Kobefilet und Co. : 5 Profi-Tipps für das beste Steak der Welt

Bonn Mit Kobe und Wagyu liegen edle Steaks auf dem Grill. Nicht so teuer, aber auch hochwertig sind die Alternativen, die Sie in diesem Überblick finden. Dazu gibt es 5 Tipps zur perfekten Zubereitung.

Bei so extrem teurem Fleisch wie Kobe-Filet und Co. muss ein Experte an den Grill. Damit Sie Ihre Freunde und Kollegen mit einem perfekten Filet beeindrucken können, erhalten Sie hier einen Schnellkurs in der Königsklasse des Grillens.