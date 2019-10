Allergikeräpfel (Santana im Bild):

Alte Apfelsorten sollen für Allergiker besser verträglich sein, heißt es. Schulte will dem aber nicht zustimmen. Denn auch alte Apfelsorten haben ein unterschiedlich hohes Potenzial, allergen zu wirken. Was man jedoch weiß: Eine Schlüsselrolle spielt der Gehalt der in Äpfeln als Fraßschutz enthaltenen Polyphenole. Je höher der Gehalt dieses Inhaltsstoffes, desto besser ist der Apfel auch für Allergiker geeignet. Der Gehalt dieses sekundären Pflanzenstoffes ist laut Schulte in frisch geernteten Äpfeln am höchsten und nimmt mit der Dauer der Lagerung immer weiter ab.