5. In Deutschland verstehen wir unter Raclette etwas ganz anderes: Wir essen Raclette am Tisch mit einem Raclette-Ofen. In kleine Pfännchen werden verschiedene Zutaten wie Mais, Hackfleisch, Zwiebeln, Paprika und Kartoffeln gegeben und mit Raclettekäse überbacken. In der Schweiz wird diese Variante als Tischgrill bezeichnet.