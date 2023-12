Juden feiern Chanukka Erstes Fest nach dem Terror vom 7. Oktober

Geplant ist eine Nacht im Freien unter dem Sternenhimmel. In diesem Jahr ist am jüdischen Fest Chanukka alles anders, auch für Vera Tal und weitere Leute des Kibbuz Magen nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Wie in anderen Kibbuzim endete der Terror der Hamas hier für Menschen tödlich. Überlebende wie Tal sind momentan in einem Hotel am Toten Meer untergebracht.