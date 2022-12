Jahreshoroskop 2023 So wird das Jahr 2023 aus Sicht der Astrologen

Auch, wenn das Liebesleben des Wassermanns zu Beginn des Jahres gewöhnlich und sogar etwas langweilig beginnt, gilt es im Frühjahr, einige Hürden zu überkommen. Der Mars zwingt Paare regelrecht, sich ihren Problemen zu stellen. In langen Beziehungen, in die sich Gewohnheiten eingeschlichen haben, stehen wichtige Gespräche an. Wut, Enttäuschung, Frustration – all diesen Gefühlen wird der Wassermann in dieser Zeit begegnen. Legt sich der Sturm, folgen Liebe und tiefe Wertschätzung. Ab Juni folgt ausgelöst durch die Venus sogar ein Liebessturm. Da der Mars in Sachen Liebe eine große Rolle spielt, gibt es auch für Singles 2023 viele Gelegenheiten, einen Partner zu finden.