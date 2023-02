“International Wedding Photographer of the Year 2022” Die Magie des Augenblicks – die schönsten Hochzeitsfotos 2022

Gesamtsieger und Kategorie „Brautpaar-Porträt“ 1. Platz, Dee Kampe von „Finder Seeker Photography“, Melbourne, Australien

"Es sind immer die Momente dazwischen, die mich an einem Hochzeitstag am meisten anziehen. Das Ungeplante, das Unerwartete, die Pausen. In diesen Momenten liegt die Magie“, sagt Kampe und erzählt über die Entstehung des Bildes: „Wir waren gerade dabei, uns für die Porträts vorzubereiten, als eine starke Windböe unerwartet Lianas Schleier mit sich riss. Während Jono dem Schleier hinterherlief, lachte Liana, amüsiert über das ganze Debakel, und nahm die Situation so hin, wie sie war. Ich fing instinktiv an zu fotografieren, und dieses Bild entstand ein paar Sekunden nachdem der Schleier davongeflogen war.“