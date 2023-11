Möbel von früher Diese Ikea-Klassiker sind heute wertvoll

Ägget, 1957, Stuhl, Design: Gillis Lundgren (1929-2016)

Preis damals: 69 Schwedische Kronen (12,74 Euro), das entspricht einem heutigen Wert von 189,83 Euro. (der heutige Wert berücksichtigt die Entwicklung der Lebenshaltungskosten/Inflation, Quelle: fxtop.com)

Erzielter Preis auf einer Auktion: 168 Euro (Dezember 2021)

Ägget erinnert in seiner Form dem legendären Acapulco-Gartenstuhl, den in den 1950er Jahren ein französischer Tourist in Mexiko, Acapulco entworfen haben soll. Ikea-Gründer Ingvar Kamprad bezeichnete das Modell Ägget vom Designer Gillis Lundgren als „einen seltsamen kleinen Sessel“. Lundgren experimentierte nicht zum ersten Mal mit Sperrholz und Stahlrohren herum. Der Designer gilt als Erfinder von vorgefertigten Möbeln, die zusammengebaut werden können. Lundgren entwarf unter anderem auch das Billy-Regal.