Von Abenteuer bis Wellness 14 Traumziele für die Hochzeitsreise in den Flitterwochen

Flitterwochen für sportliche Paare: Sharm El-Sheikh, Ägypten

Der Badeort am Roten Meer an der Südspitze der Sinai-Halbinsel ist ein Tauchparadies mit farbenfrohen Korallenriffen. Die Stadt ist bekannt für ihre geschützten Sandstrände und das klare Wasser. Der Ras-Mohammed-Nationalpark ist mit seiner artenreichen Meerestierwelt am Shark- und Yolanda-Riff und dem Wrack der gesunkenen Thistlegorm ein beliebtes Tauchziel.

Beste Reisezeit: Februar bis Juni sowie September bis November