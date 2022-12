Von Asien bis Südamerika Auf Schienen die Welt entdecken - das sind die schönsten Zugreisen

In Argentinien wurde die für den Bergbau konzipierte Zugroute Ramal C-14 nach 27 Jahren Bauzeit 1949 eingeweiht. Inzwischen wird sie nur noch für Touristen genutzt. Der Name des Zuges klingt fast wie aus einem Märchen: „Tren a las Nubes“ - "Zug in die Wolken". Bis auf über 4000 Meter erklimmt der Zug die Anden. Legendär ist die Überquerung des Viadukts Polvorilla auf 4200 Meter Höhe. Weil Höhenkrankheit möglich ist, sind Ärzte an Bord. Da kommt selbst in den komfortabel ausgestatteten Waggons der ersten Klasse das Gefühl von Abenteuer auf. Zehn der schönsten (und teuersten) Zugreisen haben wir in einer Bildergalerie zusammengetragen.