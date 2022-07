Spanische Ferieninsel : Das Partyvolk ist zurück auf Ibiza – „Erwartungen wurden übertroffen“

Ibiza-Stadt Seit zwei Monaten sind die riesigen Clubs auf der spanischen Urlaubsinsel wieder geöffnet. Jetzt ist es wieder so voll wie vor der Pandemie. Die feierfreudigen Urlauber geben viel Geld aus – aber nicht alle freut das.

3500 Menschen tanzen dicht an dicht im Nachtclub „Pacha“ auf Ibiza , Hände samt Handys nach oben gereckt. „Es ist, als hätte es Corona nie gegeben“, freut sich die britische Urlauberin Michelle. Zwei Jahre lang blieben die Megaclubs der spanischen Urlaubsinsel wegen der Pandemie geschlossen. Seit zwei Monaten sind sie wieder geöffnet, und die Partytouristen aus aller Welt strömen in Massen herbei.

„Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, sagt Paloma Tur, die Sprecherin der Grupo Pacha, die den Nachtclub mit Dachterrasse und Garten in der Nähe des Yachthafens betreibt. „Alles deutet darauf hin, dass die Besucherzahlen noch höher sein werden als 2019.“

„Die Pandemie war eine echte Katastrophe für eine Insel wie Ibiza, wo 84 Prozent des Bruttoinlandsprodukts direkt vom Tourismus abhängen“, sagt Juan Miguel Costa, Tourismusbeauftragter auf der Baleareninsel. 3000 Menschen arbeiten in den Clubs auf Ibiza. Die Discos und Bars waren die letzten, die nach dem Ende der Corona-Maßnahmen wieder öffnen durften - immerhin einen Monat früher als sonst üblich.

Die Initiative kämpft seit Jahren gegen den Massentourismus, der die Immobilienpreise in die Höhe treibt und die Umwelt verschmutzt. 152.000 Menschen leben dauerhaft auf Ibiza, im August beherbergt die Insel bis zu 450.000 Menschen. „Dieses Jahr sind die Probleme noch schlimmer. Jeder will arbeiten, sogar die Ganoven“, sagt Ribas und spielt auf den Drogenhandel im Umfeld der Partys an.