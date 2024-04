Planung für den großen Tag Ist es okay, Hochzeitsgäste selbst für Speis und Trank zahlen zu lassen?

Susanne Helbach-Grosser Der Trend geht ja leider dahin, dass jeder schaut, wo er bleibt. Allerdings verbinden fast alle mit einem Hochzeitsfest auch einen gewissen „Standard“ an Kulinarischem. Ich würde mich also fragen, welche Gründe das Brautpaar wohl haben könnte, wenn es seine Gäste auffordert, zur Hochzeit quasi Eintritt zu zahlen. Sind es Budgetbeschränkungen wegen einer zu großen Traumhochzeit? Liegt der Fokus bei der Veranstaltung nicht auf dem Essen, sondern etwas anderem wie Musik oder exklusiver Unterhaltung? Findet die Trauung an einem ganz speziellen Ort statt? Handelt es sich um eine multinationale Hochzeit mit mir unbekannten Gepflogenheiten? Wurde sich vielleicht etwas von Traditionen anderer Länder abgeschaut und abgewandelt? Ich denke da etwa an große türkische Hochzeiten, bei der Gäste der Braut Geld ans Brautkleid heften. Eine Frage würde ich mir ebenfalls stellen: Muss ich das Geld schon vorab überweisen? Das würde mir das Gefühl geben, dass der Wert des Menüs als Geschenk gesehen wird. Das käme mir vor wie ein Tauschgeschäft. Furchtbar! Sollten die Kosten von allen erst vor Ort bezahlt werden, frage ich mich, ob da wirklich eine schöne Stimmung bei dem Fest aufkommt.