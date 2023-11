Nach 23 Jahren Kampf Erstes schwules Paar in Nepal offiziell verheiratet

Pant war vor Ort, als Surendra Pandey und Maya Gurung am Mittwoch im Büro des Gemeinderates von Dorje westlich von Kathmandu ihren Trauschein erhielten, wie er in einem Telefonat mitteilte. Die offizielle Registrierung der Ehe wurde nur möglich, weil der Oberste Gerichtshof Nepals im Juni mit einer einstweiligen Verfügung den Weg dafür freigemacht hatte. Laut Pant ermöglichte diese Woche auch das nepalesische Innenministerium den Standesämtern im Land, gleichgeschlechtliche Ehen zu beurkunden. Parallel dazu wird die Ehe für alle in Nepal auch in Gesetzesform gegossen. In Asien ist der Himalaya-Staat damit ein Vorreiter.