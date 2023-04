Tipps für das Shooting Das sind die schönsten Orte für Hochzeitsfotos in unserer Region

Alternativ kann mit der Fotografin oder Fotografen ein gesonderter Termin an einem anderen Tag für das Brautpaar-Shooting vereinbart werden. Dann spielt der Anfahrtsweg eine untergeordnete Rolle. Der Vorteil daran: Die beste Lichtstimmung bestimmt den Zeitplan und nicht der Ablauf der Feierlichkeiten. Zudem kann das Shooting ohne Zeitdruck erfolgen. Gerade bei Shootings in der Natur unterstreicht das Licht am Morgen oder am Abend die romantische Stimmung. Beliebt für romantische Paar-Shootings sind zum Beispiel die Wahner Heide bei Köln oder die Westruper Heide bei Haltern am See.