Siebengebirge

Auch wenn es mehr als sieben Berge im Siebengebirge gibt, der Name leitet sich tatsächlich von genau sieben Bergen ab. Die Region ist im Vergleich zu den anderen Regionen in NRW ziemlich überschaubar. Dafür ist das Siebengebirge gespickt mit Burgruinen und Schlössern, was beim Wandern für eindrucksvolle Ausblicke sorgt. Eine der bekanntesten Schlösser ist das Schloss Drachenburg am Drachenfels (zu sehen auf dem Bild). Viele Wandermöglichkeiten führen rund um den sagenumwobenen Berg mit dem Schloss.