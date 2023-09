Felsstürze durch Klimawandel Wandertouren in den Alpen werden immer gefährlicher

Wandern und Bergsteigen in den Alpen wird nach Einschätzung von Experten durch den Klimawandel risikoreicher. „Die Gefahr im Gebirge wächst, das ist keine Frage“, sagt Rolf Sägesser, Fachleiter für den Bereich „Ausbildung und Sicherheit Sommer“ beim Schweizer Alpen-Club SAC, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Dabei sei der Drang in die Natur seit der Corona-Pandemie noch stärker als zuvor. „Da hilft nur eins: das Verhalten anpassen. Die Berge bieten aber so viel Raum, da kann man den Gefahrenzonen ausweichen“, so Sägesser, der seit fast 40 Jahren Bergführer ist.