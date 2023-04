Tipps des DAV So gelingt der Start in die Wandersaison

Auf Wiesen und Almen blüht es wieder: Mit dem Frühling beginnt die Wandersaison. Wer den Winter über kaum Sport betrieben hat, sollte allerdings nicht gleich mit einer Hochgebirgstour starten: Wenn die Kondition noch im Aufbau ist, gewöhnt man Bänder, Sehnen und Muskeln am besten mit einer moderaten Wanderung an die Bewegung, rät der Deutsche Alpenverein in München.