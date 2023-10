Augenkontakt entscheidet So gelingen gute Tierfotos

Beusker ist Profifotograf und bei den International Photography Awards als „Nature Photographer of the Year 2023“ ausgezeichnet worden. Er fotografiert Wildlife ausschließlich in Schwarz-Weiß - obwohl Farben etwa in der Naturfotografie eine große Rolle spielen. Der Mensch wachse mit Farben auf und entscheide innerhalb von Millisekunden, ob und was harmonisch wirkt.