Spieletipps für Zuhause Mit diesen Spielen kann die Party steigen

Top 10 von Cocktail Games wurde in diesem Jahr zum Spiel des Jahres nominiert. Den Preis abgeräumt hat es nicht, dennoch zeigt schon die Nominierung, dass bei der Jury das Spiel gut ankam. Im Gegensatz zu vielen anderen Partyspielen geht es bei Top 10 darum gemeinsam, also Kooperativ eine Hitliste zu erstellen. Dazu gibt es Aussagen oder Aufgaben, zu denen dann die Liste gemacht werden muss. Beispielsweise soll der Name für den eigenen Hund gefunden werden, von 1 niedlich bis 10 gefährlich. Jeder Spieler bekommt eine Zahl verdeckt zugelost. Wer also nun die 1 hat muss einen möglichst niedlichen Namen finden, wer die 10 hat, den gefährlichen. So versucht jeder seine Antwort entsprechend der Gefährlichkeit oder eben Niedlichkeit einzusortieren anhand der eigenen Zahl, die die anderen nicht kennen. Ein Spieler muss dann alle Antworten in die richtige Reihenfolge bringen. Top 10 ist ein kreativer Partyspaß für bis zu neun Mitspieler und ab 12 Jahren.