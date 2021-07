Tipp 5 für einen Marathon: Vorbereitungszeit

Um sich auf einen Marathon vorzubereiten, müssen Sie vor allem Zeit mitbringen. Wichtig ist nicht das Tempo, sondern die Kilometer. In der Vorbereitungszeit legen Sie wöchentlich zwischen 50 und 60 Kilometer zurück – meist in einem Pulsbereich zwischen 70 und 80 Prozent Ihres Maximalpulses. Am Wochenende laufen Sie bei einem langsamen Dauerlauf über drei Stunden lang.