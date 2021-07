Die 10 besten Tipps gegen typische Sportverletzungen

Tipp 10 gegen eine Laufverletzung: PECH-Regel

Weitere häufige Laufverletzungen sind Stressfrakturen, das Schienbeinkantensyndrom und Schmerzen der Lendenwirbelsäule. Treten Schmerzen beim Laufen auf, sollten Sie der PECH-Regel folgen: Pausieren (P) Sie, kühlen Sie die Verletzung mit Eis (E), legen Sie einen komprimierenden Verband (C – Compression) an und lagern Sie die Verletzung hoch (H). Leichtere Beschwerden können Sie etwa zwei Tage lang beobachten. In diesen Tagen sollten Sie keinen Sport treiben! Verschwinden die Schmerzen, können Sie eine leichte Trainingseinheit durchführen. Kehren die Schmerzen zurück, verschwinden sie nicht oder werden Sie sogar stärker, lassen Sie die Symptome ärztlich abklären. Auch bei Schwellungen und wenn Sie den Fuß oder das Bein nicht mehr belasten können, sollten Sie die Ursache bei einer ärztlichen Untersuchung abklären lassen.

Alle Infos zu Laufverletzungen finden Sie hier.