Laufverletzung : Joggen und Verletzungen – vor diesen Laufverletzungen sollten Sie sich in Acht nehmen

Fersenschmerzen: Fersenschmerzen können ein Hinweis auf eine Plantarfasziitis sein. Bei der Plantarfasziitis handelt es sich um eine chronische Reizung der Sehnenplatte unter der Fußsohle. Sie tritt neben dem Läuferknie sehr häufig auf. Die ersten Symptome sind morgendliche Anlaufschmerzen unter der Fußsohle und an der Ferse. Nach und während dem Laufen können stärkere Schmerzen auftreten. Umgangssprachlich wird die Plantarfasziitis auch Fersensporn genannt.

Schienbeinschmerzen: Schmerzen am Schienbein können durch das Schienbeinkantensyndrom oder „Shin Split Syndrome“ ausgelöst werden. Dieses Syndrom ist die Folge einer Überlastung der Knochenhaut, die vom Knöchel bis zum Knie spürbar sein kann. Das Schienbeinkantensyndrom äußert sich durch Schmerzen und Druckgefühle an der Innenseite des Unterschenkels. Die Schmerzen bestehen durchgehend. Ein Risikofaktor ist der Knick-Senkfuß, eine Fußfehlstellung, die umgangssprachlich auch als Plattfuß bezeichnet wird.

Schmerzen in der Lendenwirbelsäule: Schmerzen in der Lendenwirbelsäule kommen bei Läufern und Läuferinnen häufig vor. Meist werden diese Beschwerden durch Muskelverspannungen verursacht, die auf eine verkrampfte Laufhaltung zurückzuführen sind. Begünstigt werden Lendenwirbelbeschwerden darüber hinaus durch langes Sitzen, beispielsweise bei der Büroarbeit.

Patellaspitzensyndrom: Das Patellaspitzensyndrom oder „Jumper’s Knee“ äußert sich durch stechende Schmerzen in der Spitze des Knies. Zunächst treten die Schmerzen nur direkt nach dem Training auf. Ohne Behandlung können die Schmerzen jedoch durchgängig bestehen. Die Schmerzen entstehen, wenn die Patellasehne dauerhaft überlastet und damit gereizt wird. Ohne Behandlung und Anpassung des Trainings kann diese Sehne beschädigt werden und degenerieren.

Beschwerden am Kniegelenk: Das sogenannte Läuferknie ist eine der häufigsten Laufverletzungen. In der Fachsprache wird das Syndrom „Tractus-iliotibialis-Syndrom“ oder „Iliotibiale Bandsyndrom“ kurz ITBS genannt. Es betrifft den Tractus iliotibialis, einen Sehnenfaserstrang, der von der Hüfte bis unter das Knie reicht. Ein Läuferknie äußert sich durch Schmerzen an der Außenseite des Knies. Die Schmerzen nehmen bei Belastung zu.