Mehr Bäume, bessere Bewässerung So kommt das Grün in Metropolen

Der Bund Deutscher Baumschulen (BdB) hat eine Broschüre herausgegeben, in der eine ganze Reihe an Bäumen als klimarobust und Insektenfreundlich ausgewiesen sind. Dazu zählen unter anderem: Feldahorn, Felsenbirne, Erle, Gleditschie, Robinie, Hopfenbuche, Amberbaum, Pyramidenpappel und Traubeneiche.

Mehr Stadtgrün erfordert auch mehr Stadtblau. Während also das Wasser ungenutzt in die Kanalisation fließt, vertrocknen gleichzeitig die Bäume in den Städten. Das Forschungsprojekt „Interess-I“ hat unter der Leitung von Landschafts- und Freiraumplaner Bernd Eisenberg neue urbane blau-grüne Infrastrukturen erprobt und beispielsweise in Stuttgart Pflanzen mit dem Duschwasser von Bauarbeitern gegossen. Durch den Gleisrückbau im Rahmen von Stuttgart 21 wurde direkt hinter dem Bahnhof eine Fläche von rund 85 Hektar frei, auf der in den nächsten Jahren ein komplett neuer Stadtteil entstehen wird. Am Rande dieses Pilotgebietes wurde auch ein temporäres, offenes Labor eingerichtet.