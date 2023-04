Grüner Daumen Diese Fehler beim Gießen von Zimmerpflanzen sollten Sie vermeiden

Sammelt sich Gießwasser im Boden an, verdrängt es die Bodenluft, erläutert der Industrieverband Agrar (IVA). Die Wurzeln werden so um den lebensnotwendigen Sauerstoff gebracht, was sie im schlimmsten Fall ersticken lässt. Die oberirdischen Pflanzenteile bekommen dann weder Wasser noch gelöste Nährstoffe.