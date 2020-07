Hochzeitsflug der Insekten : Darum gibt es gerade so viele fliegende Ameisen

Düsseldorf Das sonnige Wetter lockt fliegende Ameisen aus ihren Nestern. Vor den schwarzen Insekten muss sich aber niemand fürchten, versichern Naturschützer. Sie erklären, was es mit dem Hochzeitsflug der Tiere auf sich hat.

Dieser Hochzeitstanz sei mehrmals im Jahr zu beobachten, sagt der Ameisen-Fachmann. Am Niederrhein berichten gerade wieder mehrere Menschen davon. Manche haben Dutzende Tiere auf ihrer Terrasse oder am Balkon gezählt, vielleicht sogar mehr. Trotzdem will Holger Sticht, NRW-Landesvorsitzender der Naturschutzorganisation BUND, nicht davon sprechen, dass es in diesem Sommer besonders viele fliegende Ameisen geben könnte. Er vermutet vielmehr, dass es eine Frage der Wahrnehmung sei: Bei dem sonnigen Wetter seien viele Menschen draußen in der Natur. Die fliegenden Ameisen würden ihnen deshalb eher auffallen, als wenn sie zu Hause blieben.