Üppige Blüten und Pflanzen : Hängende Gärten für den Balkon

Petunien mögen einen sonnigen Balkon und belohnen den Besitzer mit üppigem Wuchs. Foto: Getty Images/iStockphoto/istock

Klein, aber fein: Glücklich kann sich jeder Besitzer einer Outdoor-Oase schätzen. Auch auf einem Balkon lässt sich eine üppige Vielfalt pflanzen, die Mensch und Insekten gefallen. Dabei sind die Lage und der Durst der Blumen zu berücksichtigen.

Um sich unter freiem Himmel rundum wohlzufühlen, braucht es neben Liegestuhl, Sonnenschirm und Grill aber auch bunte Blumen. Ob eine alte Zinkwanne, ein leerer Olivenölkanister vom Italiener um die Ecke, ein Emaille-Kübel vom Flohmarkt oder ganz klassische Blumenkästen und -töpfe – fast alle größeren Gefäße eignen sich dafür, einen Balkon, eine Terrasse oder einen Innenhof in eine grüne Idylle zu verwandeln. Pflanzen verschönern nicht nur den Balkon, sie dienen auch als Sichtschutz und sie können zum Naschen verführen. Doch nicht alle Pflanzenarten sind gleich gut für jeden Balkon geeignet. Wenige verkraften die volle Sonne. Welche mögen ein Schattendasein?

Für sonnige Balkone

Geranien, auch bekannt als Pelargonien, sind besonders hitzeresistent und deshalb optimal für einen Südbalkon geeignet. Durch ihre Farbenpracht sind sie eine ideale Möglichkeit, das Geländer des Balkons zu verschönern, indem man sie in einen Blumenkasten pflanzt, möglich sind auch große Töpfen und Kübel. Sie sollten ausreichend gegossen (kurze Trockenphasen sind kein Problem) und gedüngt werden. Zudem blühen Geranien von Mai bis zu den ersten Frösten – also überdurchschnittlich lang.

Petunien benötigen ausreichend Sonne und ausreichend Wasser, um ihre volle Blütenpracht zu entfalten. Um den hohen Nährstoffbedarf zu decken, ist es ratsam, schon beim Pflanzen Depot- oder Langzeitdünger in die Erde einzubringen. Beim Bepflanzen ist ein Abstand von etwa 20 Zentimetern zwischen den Gewächsen gut.

Zitruspflanzen sind ideal für eine eigene kleine Obstplantage. Zitronen-, Orangen-, oder Limettenbäume gedeihen in Kübeln, wachsen strauch- oder baumartig und sind das ganze Jahr über grün. An sonnigen Tagen sollten Zitruspflanzen am besten täglich gegossen werden, Staunässe unbedingt vermeiden.

Oleander ursprünglich aus dem Mittelmeerraum mag es sonnig und verbreitet von Juni bis September mit seinen rosa, weißen oder gelben Blüten ein mediterranes Flair. Gepflanzt wird er in Kübeln oder Töpfen. Allerdings braucht er viel Wasser. Ein Tipp: Kübel oder Topf auf einen Untersetzer mit hohem Rand stellen, der das überschüssige Wasser auffängt. So kann der Oleander über den Tag verteilt immer wieder Wasser aufnehmen, ohne, dass man ihn mehrmals gießen muss.

Lavendel gibt es bis zu 30 verschiedene Sorten – einige davon eignen sich für den Topf gut, da sie einen niedrigen Wuchs haben. Andere Sorten werden hingegen sehr groß und brauchen deshalb viel Platz. Bei der Wahl des Topfes oder des Kübels für den Lavendel sollte man beachten, dass der Lavendel ein breites Wurzelgeflecht und tief reichende Pfahlwurzeln ausbildet. Er muss wenig, aber regelmäßig gegossen und gedüngt werden.

Als Kletterpflanzen zur Begrünung von Pergolen passen Wildrosen und Jelängerjelieber auch Garten-Geißblatt genannt. Wer die süßlich duftenden Blüten des Geißblatts mit allen Sinnen wahrnimmt, erkennt sofort, worauf der Name „Jelängerjelieber“ anspielt. An den zahlreichen Blüten kann man sich gar nicht lange genug erfreuen.

Auf dem Naschbalkon gedeihen an Kräutern zum Beispiel Basilikum, Rosmarin, Thymian, Salbei und Ysop. Sonne mögen Tomaten, Paprika, Auberginen und kleine Gurken.

Für schattige Orte

Der Naturschutzbund (Nabu) empfiehlt heimische Arten wie Sternmoos, Vergissmeinnicht, Nesselglockenblume, Mauer-Zimbelkraut und Blutampfer. An Gräsern gehen Schattensegge und Pfeifengras. Wer Rankendes mag, ist mit Clematis und Efeu gut beraten. Es gehen aber auch:

Fuchsien sind als Klassiker ideal für Balkone, die nach Westen oder Osten ausgerichtet sind. Sie sollten hell, doch schattig stehen. Bei guter Pflege hält die Blütenpracht den Sommer über bis in den Herbst hinein. Sie können in Töpfen, Kübeln, Ampeln oder Balkonkästen gepflanzt werden und sollten je nach Bedarf morgens oder abends gegossen werden. Wenn es besonders heiß ist, am besten die Blüten zusätzlich mit Wasser besprühen, denn bei zu geringer Luftfeuchtigkeit verkümmern die Knospen.

Hortensien sind echte Hingucker für halbschattige Standorte. Je nach Art blühen sie von Juni bis September. Dabei sind sie recht pflegegleicht. An heißen Tagen benötigen sie viel Wasser, Staunässe sollte vermieden werden. Für eine regelmäßige Bewässerung gibt es einen Trick: Einfach in den Deckel einer Plastikflasche zwei Löcher bohren, die Flasche mit Wasser befüllen, Deckel aufschrauben und kopfüber in den Blumenkübel zur Hortensie stecken. Das Wasser tropft langsam aus der Flasche in die Erde der Pflanze und versorgt sie so.

An Obst, Kräuter und Gemüse passen in den eher schattigen Topfgarten: Mangold, Erbsen, Feldsalat, Spinat und Rucola oder Pilze. Himbeeren und Walderdbeeren gedeihen gut. Zitronenmelisse, Minze und Waldmeister locken mit ihren Düften.