Winter 2022 : Mit diesen Tipps machen Sie Ihren Garten winterfest

Düsseldorf Im Spätherbst versetzen viele Hobbygärtner und -gärtnerinnen ihr Reich in Winterschlaf. Mit diesen Tipps machen auch Sie Ihren Garten winterfest.

1. Zwiebeln und Knollen ausgraben

Sommerliche und frostempfindliche Zwiebel- und Knollenblumen wie die Dahlie, Tulpe oder Narzisse gehören ab etwa drei Grad ins Winterlager. Man gräbt die Zwiebeln und Knollen aus, befreit sie grob von Erde und schneidet die Stängel bis auf fünf Zentimeter ab. Dann können die Blumen in einem Gefäß mit leicht feuchtem Sand an einem frostfreien Ort den Winter überdauern.

2. Hecken trimmen

3. Stauden zurückschneiden - oder auch nicht

Bei diesem Tipp scheiden sich die Geister: Viele mögen es, im Herbst den Garten aufzuräumen und die verblühten und teils schon braun gewordenen Stauden zurückzuschneiden. Naturschützer raten hingegen, dies nicht zu tun. So empfiehlt Melanie Konrad vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu), den Garten im Herbst sogar weitestgehend in Ruhe zu lassen. Und gerade Stauden nicht vor dem Frühjahr zurückzuschneiden, weil an und in den Pflanzen Insekten und ihre Eier überwintern.