Gartenserie: Tipps für den Baumschnitt: Bäume und Sträucher brauchen Luft und Licht

Obstbäume im heimischen Garten müssen richtig beschnitten werden, damit die Ernte üppig ausfällt. Viele Ziersträucher blühen nicht mehr, wenn sie einfach nur rundherum gekappt werden.

Ein neu gekaufter Baum muss geschnitten werden. So soll das Verhältnis von Wurzelballen zur Baumkrone angeglichen werden. Wurzeln, die beschädigt sind oder ringförmig in einem Topf gewachsen sind, werden gerade abgeschnitten. Die Krone sollte dann so beschnitten werden, dass sie ein ausgewogenen Verhältnis zum Wurzelballen hat. Dieser Pflanzschnitt ist schon der erste Schritt des Erziehungsschnittes. Dieser stellt sicher, dass der Baum in der gewünschten Kronenform wächst - was bei Obstbäumen wiederum auch wichtig für einen guten Ertrag ist.

Es gibt verschiedenen Kronenformen, zu denen man einen Baum schneiden kann. Sie sind unter anderem von der Wuchsstärke und Sorte abhängig. Alte Obstbäume wie in Großmutters Garten oder auf der Streuobstwiese gehören in der Regel aufgrund der starkwüchsigen Veredelungsunterlage noch zu den kräftigeren, großwüchsigen Sorten. Obstbäume aus dem Fachhandel sind aber eher schwachwüchsig und kleiner. Dafür tragen sie bereits in jungen Jahren Früchte. Sie sind für moderne, also eher kleinere Hausgärten gedacht. Für sie eignet sich die Spindelkrone. Sie zeichnet sich durch einen zwei bis drei Meter hohen Stamm aus, von dem relativ schwache Äste zu allen Seiten abgehen. Wenn diese Äste abgeerntet sind, werden sie durch jüngere Triebe ersetzt: Man schneidet die alten Äste raus. Und zwar möglichst nah am Stamm und an einer Stelle, an der sich bereits ein junger Ast als Ersatz gebildet hat. So verfährt man reihum den Stamm hinauf, eben in Spindelform. Außerdem sollten Äste von Obstbäumen nicht zu steil wachsen, weil sie sonst schlecht tragen. Ist der Baum schon größer und hat genug Äste, schneidet man die steilen Zweige weg. Oder man bindet sie auf etwa 45 Grad herunter, indem man sie an Gewichten befestigt, die auf dem Boden stehen.