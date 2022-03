Stiftung Warentest : Achtung Unfallgefahr - Viele Mähroboter zeigen Sicherheitsmängel

Berlin Die beste Note war ein „befriedigend“: Die Stiftung Warentest hat Mähroboter unter die Lupe genommen. Das Rasenschneiden erledigen die Robos zwar recht gut. Aber es gibt ein Problem mit der Sicherheit.

Greift ein Kleinkind in einen Mähroboter, kann das böse enden. In einem Praxistest der Stiftung Warentest schnitten fast alle der acht geprüften Geräte einen Kinder-Modellarm, der auf dem Rasen platziert worden war, an.