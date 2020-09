Rat von Laga-Expertin : So bringen Sie den Garten durch den Winter

Kamp-Lintfort Im Herbst gibt es im Garten jede Menge zu tun, um Beete, Büsche und Bäume auf den Winter vorzubereiten. Eine Landschaftsarchitektin der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort gibt einige Tipps.

Dahlien, Astern, Löwenmäulchen, Sonnenblumen, Cosmeen – sie alle blühen zurzeit noch fleißig. Doch sie sind meist die letzten Blumen im Beet. Sie entfalten am Ende noch einmal ihre volle Pracht, ein großes Finale, bevor sie absterben oder sich in den Winterschlaf verabschieden. „Ja, ein Abschied steckt jetzt schon drin“, sagt Magdalene Winkelhorst. Sie ist Landschaftsarchitektin bei der Landesgartenschau (Laga) in Kamp-Lintfort und weiß, dass der Herbst für jeden Gärtner noch einmal jede Menge Arbeit parat hält, um den Garten auf den Winter vorzubereiten.

Laub Bereits jetzt fängt das Laub an zu fallen und muss aufgerecht werden. „Man kann es anschließend im Beet verteilen“, sagt Winkelhorst. So bekommt man eine schützende Mulchschicht. Aber nicht alle Blätter eignen sich dafür. Walnuss oder Eiche etwa zersetzten sich schlecht. „Buchenlaub ist gut“, rät die Landschaftsarchitektin. Im Ahornlaub seien viele Sämlinge, die im Beet gerne aufgehen. Aber grundsätzlich eignen sich die großen Blätter schon. Man sollte das Laub auf jeden Fall regelmäßig vom Rasen entfernen, da sich darunter Feuchtigkeit bildet, was zu Pilzbefall führen kann.

Gräser Gerade hat die Landesgartenschau Gräser neu gesetzt. „Die Sommerblüher sind raus aus den Beeten, dafür haben wir Lampenputzergras und Chinaschilf gepflanzt. Die Wedel in Rot und Weiß sehen in der Herbstsonne besonders schön aus“, sagt die Gartengestalterin. Die meisten Gräser bräuchten nicht so viel Wasser und eignen sich für Beete in der Sonne oder im Halbschatten – gerade in Zeiten, in denen der Regen immer knapper wird. Wer Gräser jetzt setzt, kann sich spätestens nächsten Herbst an den schönen Blüten (Wedeln) freuen.