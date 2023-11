Harmlos oder gefährlich? Was gegen Schimmel in der Blumenerde hilft

Schimmelpilze ernähren sich von organischen Materialien in der Blumenerde und die sind gerade in torffreiem Substrat in Bio-Qualität enthalten. Diese organischen Substanzen wie zum Beispiel Holzfasern liefern eine gute Nahrungsgrundlage für Schimmelpilze. Erde aus feinem Schwarztorf oder mit zu hohem Kompostanteil sind ebenso anfälliger für Schimmelbildung.