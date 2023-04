Tipps gegen Schädlinge im Garten Das hilft gegen Schnecken, Zünsler, Ameisen & Co.

Als wirksam erweisen sich Bierfallen. Am besten halb mit Bier gefüllten Becher in den Boden eingraben. Der Geruch lockt die Nacktschnecken an, und sie ertrinken in der Flüssigkeit. Leider lässt sich nicht vermeiden, dass auch Nützlinge, wie etwa Spinnen, in der Falle landen. Deshalb sollte man den Becher ein bis zwei Finger breit aus dem Boden herausschauen lassen, um den Beifang zu reduzieren. Bierfallen sind allerdings aber nur innerhalb eines Schneckenzauns sinnvoll, da sie in offenen Beeten zusätzliche Schnecken aus der Umgebung anlocken.