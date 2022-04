Tipps für die Rasenpflege : So hat Moos keine Chance - wie der grüne Teppich sprießt

Rasen braucht Pflege, um dicht und grün zu werden: Dazu gehört die Belüftung des Bodens ebenso wie der richtige Dünger – vor allem im Frühling. Für die Artenvielfalt gibt es eine gute Alternative.

Mit einem Vertikutierer oder einer Harke lassen sich verfilzte, vermooste oder stark verunkrautete Flächen lockern. Das Anschneiden der Wurzeln regt das stärkere Wachstum der Gräser an. Moos im Rasen ist für die meisten Gartenbesitzer ein unerwünschter Gast. Es breitet sich vor allem auf sauren Böden gut aus. Vor dem Einsatz von chemischen Moosvernichtern sollte jedoch auf jeden Fall der pH-Wert des Bodens bestimmt werden. Einfach anzuwendende Tests dafür gibt es in fast allen Gartenfachmärkten. Liegt der Wert bei fünf oder darunter, kann Kalk ein geeignetes Mittel sein, um das Moos zu beseitigen und neuem Befall vorzubeugen.

An den Stellen, an denen das saftige Grün nicht mehr so dicht ist, sollte in den Lücken nachgesät werden und bei schütterem Gras sogar die gesamte Fläche, um die Grasnarbe zu verdichten. Nach der Nachsaat kann ein spezieller Frühjahrsdünger mit höherem Phosphoranteil, das Wurzelwachstum fördern. Nach dem Düngen unbedingt kräftig einwässern, um Verbrennungen am Rasen zu vermeiden.